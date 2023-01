Junge Wissenschaftler vom Niederrhein Krefelderin bei „Jugend forscht“ im Doppelpack

Vorab präsentierten sich drei Teams – zwei Gruppen und eine Einzelteilnehmerin – beim Veranstalter Unternehmerschaft Nie­derrhein und zeigten ihre Ergebnis­se interessierten Vertretern. Be­sonders ragt dabei die Krefelderin Emilia Marra heraus. Die Zwölfjäh­rige vom Moltke-Gymnasium ist nicht nur die Jüngste unter ihnen, sie ist auch die einzige, die allein teilnimmt – und das mit gleich zwei Projekten. „Mich hat Herr Zöllner, der Schuldirektor, über meine Mut­ter kontaktiert. Sie ist seit je her in der Pflegschaft aktiv und kennt ihn. Ich bin total interes­siert an Naturwissenschaften und nehme auch gern an Wettbewerben wie der Mathe-Olympiade teil und so hat er gefragt, ob ich nicht mitmachen wolle. Ich war sofort begeistert, wusste aber nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Ich bin to­tal an Mathe interessiert, aber auch Chemie fesselt mich. Und so habe ich beides gemacht“, erzählt die Siebtklässlerin, die gerade einen Probelauf macht, um gegebenenfalls in die achte Klasse zu übersprin­gen.