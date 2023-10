In Krefeld-Linn Zweites inklusives Golfturnier

Golf als Inklusionssport erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das haben auch die Organisatoren des ersten inklusiven Golfturniers in Krefeld im vergangenen Jahr gemerkt. Und so wird es am Sonntag, 15. Oktober, auf der Anlage des Krefelder Golf Clubs in Linn eine Fortsetzung geben. Die Schirmherrschaft hat auch diesmal wieder Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer übernommen. Mitorganisatoren sind einmal mehr Special Olympics NRW und der Golfverband NRW. Gespielt wird wie gewohnt in gemischten Teams von Menschen mit und ohne geistige Behinderung.