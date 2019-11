Aus den Stadtteilen : Zweiter Dialog im Kunstraum in Hüls

Krefeld Bildhauer Georg Zimmermann öffnet sein Atelier.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr öffnet der Bildhauer Georg Zimmermann sein Atelier. Er möchte damit einen Ort für interdisziplinäre Dialoge schaffen. In seinem Kunstraum zur Klausur 4 in Hüls macht er Platz für Künstler unterschiedlicher Disziplinen der bildenden und darstellenden Kunst.

Eine weitere Technik, die von ihr genutzt wird, nennt sich Pareidolie. „Hier mache ich das, was wir alle machen, wenn wir in die Wolken schauen und dort Tiere und Gesichter erkennen“, erklärt Blomeier. „Ich male genau das, was ich in der Struktur der Farbe erkennen kann. Es geht mir darum, das Unbewusste sichtbar zu machen.“