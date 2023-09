Dienstaufsichtsbeschwerde Auch Freie Wähler im Rat gehen gegen Stadtdirektor Schön vor

Drabben resümiert die bisherige Entwicklung und kommt zu dem Schluss, dass mittlerweile „mit harten Bandagen“ um den Surfpark gerungen werde. Zudem wirft er der Verwaltung mehrere offensichtliche Fehler in der Kommunikation und der Darstellung vor. Er berichtet von einem Schreiben vom Juli an Markus Schön – mit der Bitte um Darstellung des aktuellen Sachstandes zum Surfpark, insbesondere im Hinblick auf den Planungsstand, ob nun alle notwendigen Gutachten und Informationen für eine Entscheidung vorlägen und ob ein Vorhabenträger beziehungsweise Investor inzwischen bekannt sei. Drabben beklagt, dass eine Antwort ausgeblieben sei. Mitte August haben demnach die Freien Wähler ihr Anfrage erneuter. Diesmal erfolgte eine Antwort, die aber nach Drabbens Einschätzung keine expliziten Auskünfte zu den konkreten Fragen darstellte. Die Freien Wähler hätten dann erneut und konkret nachgefragt, bekamen aber, so die Einschätzung der Ratsgruppe nur eine „schwammige Antwort“.