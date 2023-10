“KReathon“ in Krefeld Zweitägiger Hackathon – eine Denkfabrik für smarte Ideen

Im besten Fall werden dabei Lösungen umgesetzt, die es später in die Praxis schaffen. Die SWK, Fressnapf und die Hochschule Niederrhein halten insgesamt sechs Herausforderungen bereit: So sucht die SWK nach neuen Ideen zur Nutzung der erhobenen Daten von Smart-City wie Füllständen von Abfallcontainern oder Grundwasserpegelständen, möchte Kunden ermöglichen, zu erfahren, wie groß ihr CO 2 -Fußabdruck ist und auch die eigene Infrastruktur soll grüner werden.