„Große Zerstörung“ : Zwei Verletzte bei Feuer in Krefelder Mehrfamilienhaus

Zwei Verletzte bei Feuer in Krefelder Mehrfamilienhaus

Krefeld Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind zwei Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Drei Stunden lang dauerte der Einsatz der Feuerwehr. Die Brandursache ist noch unklar.

Der Brand war am Donnerstagabend in einer Wohnung in der zweiten Etage ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bewohner der betroffenen Wohnung habe sich selbst aus dem verrauchten Gebäude gerettet, eine Person aus der dritten Etage sei über eine Drehleiter gerettet worden.