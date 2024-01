Krefelder Zoll kontrolliert Lkw Schmuggler mit einer Tonne Kaffee unterwegs

Sie fuhren damals in Leichenwagen, versteckten den Kaffee in Benzintanks oder sogar in den Autoreifen, mit denen sie über die Grenze krochen. Bastler konstruierten Kinderwagen mit doppeltem Boden. Wer denkt, dass Kaffeeschmuggel ein Relikt der Nachkriegszeit sei, der irrt. Den Beweis lieferten jetzt Bedienstete des Hauptzollamtes Krefeld. In das Blickfeld der Beamten war hierbei ein aus den Niederlanden kommender Klein-Laster geraten, der mit einem 34 Jahre alten bulgarischen und einem 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen besetzt war. Nachdem die Kontrolleure dessen Türen geöffnet hatten, stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich auf der Ladefläche 1.000 Kilogramm löslicher Kaffee befanden.