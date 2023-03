Krefelder Ämter für Schule sowie Stadt- und Verkehrsplanung Zwei neue Chefs für die Verwaltung

Frank Bornmann folgt auf Jürgen Maas, der die Stadt Krefeld zum 31. Dezember 2022 verlassen hat, um Bürgermeister von Gaienhofen am Bodensee zu werden. Der 56-Jährige gebürtige Frankfurter hat Politologie und Pädagogik an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert. Zuvor war er Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Bundespost und Techniker bei einem Computerunternehmen. Nach seinem Studium war er mehrere Jahre für die Schulsozialarbeit in der Berufsorientierungsstufe einer Frankfurter Schule tätig. Die Leitung der Hanauer Festspiele hat Bornmann von 2002 bis 2003 übernommen.