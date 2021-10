Durch das Samtweberviertel und durch Uerdingen : Zwei kulinarische Stadtführungen

Krefeld Journalist Michael Otterbein bietet Geschichten mit Geschmack an und kombiniert Wissenswertes über das Quartier mit kulinarischen Erlebnissen. Wer mitgeht, kann mehrere kleine Kostproben genießen.

Die Tour durch das Samtweberviertel führt am Freitag, 8. Oktober, von 17 bis 20 Uhr durch die Krefelder Südstadt. Sie ist bekanntlich ein Stadtteil im Umbruch – und für viele immer noch ein unentdecktes Juwel. Ein paar kulinarische Perlen sowie kleine Geschichten rund um den Wandel will der Stadtführer den Teilnehmern bei der Tour nahebringen. Wer mitgeht, kann mehrere kleine Kostproben genießen, interessante Orte kennenlernen und hinter Fassaden schauen, wo Menschen leben, die viel Herzblut in ihre Ideen und Projekten stecken. Treffpunkt ist der Hof der Alten Samtweberei an der Lewerentzstraße 104.