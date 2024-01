Polizei leitet Verkehr in Uerdingen um Zwei Hunde bei Küchenbrand gerettet

Die Krefelder Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag, 3. Januar, gegen 16.15 Uhr von mehreren Anwohnern zu einem Wohnungsbrand an der Kleiststraße in Uerdingen gerufen. Bereits im Umfeld war die starke Rauchentwicklung erkennbar. Vor Ort wurde ein Küchenbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienreihenhauses festgestellt. Qualm drang durch die Fenster ins Freie, im Inneren wurde das Treppenhaus verraucht. Glück im Unglück: Die Mieter der Brandwohnung befanden sich zum Zeitpunkt der Entstehung nicht in ihren Räumen. Weitere Bewohner des Hauses wurden durch die Einsatzkräfte aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, sondern sich auf den Balkonen aufzuhalten, um ein Verrauchen im Gebäude zu verhindern. Nachdem das Treppenhaus rauchfrei war, wurden mehrere Personen vom Rettungsdienst gesichtet. Zwei Bewohner wurden vor Ort medizinisch versorgt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Hunde aus der darüber liegenden Wohnung wurden durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und an die Besitzer übergeben. Der Brand selbst konnte schnell durch einen Angriffstrupp mit einem C-Rohr abgelöscht werden. Der Verkehr auf der Traarer Straße wurde von der Polizei umgeleitet, es kam zu zahlreichen Behinderungen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Wehr keine Angaben.