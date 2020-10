Brand in Krefeld : Feuer an der Hubertusstraße – zwei Personen festgenommen

An der Hubertusstraße hat es am Samstag gebrannt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Eine 28-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann stehen im verdacht, die Erdgeschosswohnung in der Krefelder Innenstadt vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben.

(ped) Mit einer vorläufigen Festnahme endete ein Rettungseinsatz von Feuerwehr und Polizei am Samstagvormittag in der Krefelder Innenstadt. Gegen 11.40 Uhr war in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hubertusstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Polizisten, die unmittelbar vor der Feuerwehr eintrafen, fanden dort eine Frau (28) und einen Mann (47) vor. Als die beiden aus der verrauchten Wohnung gerettet werden sollten, weigerte sich der Mann. „Angesichts seines Widerstands musste unmittelbarer Zwang angewendet werden, um ihn in Sicherheit zu bringen“, erklärt die Polizei.