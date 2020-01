BZV und Planungsausschuss in Krefeld : Zwei Debatten der Politik über den geplanten Surf-Park am Elfrather See

Krefeld Die Sport- und Freizeitanlage ist nach Aussage der Stadtverwaltung als privates Projekt vorgesehen. Die Investitionssumme soll 25 Millionen Euro betragen.

Die Bezirksvertreter für die Stadtteile Bockum, Traar, Elfrath und Gartenstadt sowie die Mitglieder der Bezirksvertretung Uerdingen und des Planungsausschusses beschäftigen sich in ihren Sitzungen am morgigen Mittwoch, 29. Januar, und einen Tag später am Donnerstag, 30. Januar, jeweils ab 17 Uhr mit dem geplanten Surf-Park am Elfrather See. Die Lokalpolitiker werden den einleitenden Beschluss zum Bebauungsplan Nummer 836, östlich Elfrather See, südlich Asberger Straße, der im Rat am 6. Februar beschlossen werden soll, zur Kenntnis nehmen. In der Vorlage heißt es: „Die Stadt Krefeld beabsichtigt für den Bereich östlich der Regattastrecke des Elfrather See, südlich der Asperger Straße und westlich der Parkstraße einen Bebauungsplan aufzustellen.“