Kostenpflichtiger Inhalt: Hansawache in Krefeld : Kohlegegner in Krefeld inhaftiert – Klimaschützer fordern Freilassung

Die Aktivisten David Heile (Anmelder Mahnwache) und Max (v.l.) protestieren rund um die Uhr vor der Hansawache für die Freilassung der Aktivisten. Foto: Ja/Sven Schalljo

Krefeld Am 30. August besetzten zahlreiche Aktivisten einen Bagger im Braunkohletagebau Garzweiler. Einige sind in Krefeld in Gewahrsam und im Hungerstreik. Weitere Klimaschützer fordern die Freilassung.