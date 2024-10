Weltweites Ärgernis Geschichte eines Kaugummis in Krefeld

Krefeld · Warum klebt ein Kaugummi so unfassbar fest an einem Pfosten auf der Königstraße? Was hat das mit London, Singapur und der Bergischen Universität Wuppertal zu tun? Und wer hat den Kaugummi an diese seltsame Stelle geklebt? Erkundung über ein weltweites Ärgernis am Beispiel Krefeld.

05.10.2024 , 07:30 Uhr

Klebt und klebt und klebt: Kaugummi auf einem Pfosten für das Glasdach der Königstraße. Foto: Jens Voss