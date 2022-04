Messe Gartenwelt in Krefeld : Ein Peace-Zeichen am Rande der Rennbahn

Krefeld Vor der Rennbahn steht passend zur Eröffnung der Messe Gartenwelt jetzt ein Peace-Zeichen. Das Friedenssymbol soll Besucher animieren, mit einem Foto für ein friedliches Miteinander zu werben.

(bk) Ab sofort hat der Stadtwald einen Ort, an dem man sich selbst stilecht für ein Foto in Szene setzen oder mit einem Landschafts-Bild ein Statement für Frieden in der Welt abgeben kann. Vor dem Eingang der Rennbahn mit Blick zum Weiher ist ein Peace-Zeichen aus Edelstahl aufgebaut, das ein beliebtes Fotomotiv werden soll und auch so ein echter Hingucker ist.