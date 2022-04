Veranstaltung in Krefeld : Sport, Spiel und Spannung an Burg Linn

Krefeld Zum vierten Mal gibt es am 15. Mai „Crossover Burg Linn“. Neben den Läufen wird ein vielfältiges Programm von Sport bis Kultur geboten. Auch die Führungen „to go“ in die Welt der Römer sind wieder im Angebot.

Dass Sport und Kultur sich nicht ausschließen müssen, sondern hervorragend zusammenpassen können, beweist kaum eine Veranstaltung so gut wie „Crossover Burg Linn“. Das Projekt von Museum Burg Linn und Stadtsportbund geht in diesem Jahr, am 15. Mai zwischen 10 und 17 Uhr, bereits in seine vierte Auflage und verbindet in einmaliger Art ein Laufevent mit anderen Sportangeboten, ein Freizeitprogramm mit vielen kulturellen Angeboten von Theater über Museumsführungen bis hin zu Musik. „Das Format ist meines Wissens nach in dieser Form deutschlandweit einmalig, und darauf sind wir auch durchaus sehr stolz“, sagt Jens Sattler, Geschäftsführer des Stadtsportbundes (SSB).