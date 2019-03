Bürgermonitor: Zu wenig Geld für einen Integrationshelfer

Krefeld Die Stadt Krefeld verweigert einen Antrag von Elena Reit für die Erhöhung von Stunden für einen Integrationshelfer. Für die Krefelderin bedeutet dies eine Gefährdung ihrer Arbeitsstelle.

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, heißt es im Grundgesetz. Eine Aussage, an der Elena Reit zweifelt, und das nicht ohne Grund. Was die alleinerziehende Mutter derzeit durch das Jugendamt der Stadt Krefeld erfährt, wirft die Frage auf, ob der Satz aus dem Grundgesetz umgesetzt wird. Ihr an Autismus und einer motorischen Störung leidende Sohn Liam kam im vorigen Jahr in die Grundschule. Zuvor hatte er eine heilpädagogische Tagesstätte besucht, in der er in einer Kleingruppe von Fachpersonal betreut wurde und eine gute Entwicklung zeigte. Mit dem Wechsel in eine Grundschule, wo er eins von wenigen Förderkindern ist, erhielt der Sechsjährige einen Integrationshelfer, auch kurz I-Helfer genannt. Dieser wurde für sechs Stunden am Tag durch den Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung genehmigt. „Mit war von Anfang an klar, dass das nicht reicht. Doch mir wurde mitgeteilt, wir sollten es mal versuchen und schauen wie es läuft“, berichtet Elena Reit.