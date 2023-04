Diskussion um Gebühren für Notfallambulanz Die richtige Anlaufstelle im Notfall

In Krefeld gibt es die KV Notfallpraxis, die an das Helios Klinikum angeschlossen ist. Hier steht ein Vertragsarzt außerhalb der Sprechzeiten der niedergelassenen Ärzte, also am Wochenende, an den Feiertagen und an den Abenden, bereit. Patienten können hier mit Erkrankungen behandelt werden, die sie auch ihrem Hausarzt vorstellen würden, beispielsweise grippale Infekte mit Fieber, Magen-Darm-Erkrankungen und Ähnliches. Bei Bedarf kann der Arzt feststellen, ob doch eine ernstere Erkrankung vorliegt, und den Patienten dann in die Notfallambulanz schicken. Auch wer über mehrere Wochen an einer Erkrankung leidet und plötzlich eine akute Verschlechterung feststellt, ist hier an der richtigen Adresse.