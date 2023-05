Neue Zooleitung in Krefeld Von der Zootierärztin zur Zoodirektorin

Stefanie Markowski, Jahrgang 1975, lebt mit ihrer Familie in Krefeld, nachdem sie am Anfang täglich von Mülheim an der Ruhr zu ihren Tierarzt-Einsätzen gefahren war. Nach ihrem Studium der Veterinärmedizin in Gießen arbeitete sie ab 2001 als angestellte Tierärztin in verschiedenen Praxen, unter anderem in Bochum und Essen.