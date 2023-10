Personelle Veränderung bei den Zoo-Förderern Zoofreunde Krefeld mit neuem Vorstand

Und so wählten die Versammelten einstimmig erneut Friedrich R. Berlemann zu ihrem 1. Vorsitzenden. Der 77-Jährige ist ein Macher, der sich seit 2008 als vorderster Zoofreund voller Hingabe um die Belange des Krefelder Zoos kümmert. An diesem Abend jedoch gab er bekannt, dass er noch im Laufe der jetzigen Wahlperiode den Staffelstab an Yvonne Brandt weitergeben wird. Zuerst jedoch wird er seine Nachfolgerin gründlich in das verantwortungsvolle und zeitintensive Amt einarbeiten. Schließlich sind die Zoofreunde Krefeld nicht nur ein Förderverein, sondern auch Mitgesellschafter der Zoo gGmbH, als deren kleinerer Partner; (Hauptgesellschafter ist die Stadt), die Verantwortung für die Zukunft der Einrichtung übernehmen.