Niederrhein-Leuchte für Zoochef Dreßen will den Zoo aktiver und transparenter machen

Mit einer einzigen Meldung nach dem Brand konnte der Zoo via Facebook und Co. sechs Millionen Menschen erreichen. Und es gab und gibt bis heute längst nicht nur positive Reaktionen in den Kommentarspalten. Sondern vielmehr auch üble Beschimpfungen und Anschuldigungen, so Dreßen. Auf die man gelernt habe, differenziert zu reagieren.