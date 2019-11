Verbindungsweg geschlossen : Stadt: Zoobrücke in zwei Wochen wieder offen

Krefeld Anwohner sind verärgert. Schon lange verspricht die Verwaltung, die gesperrte Zoobrücke wieder zu öffnen. In zwei Wochen soll es nun soweit sein.

Zusätzlich ragten noch gefährliche Äste über den Weg. Da sich die Bäume auf dem Grundstück des Zoos befinden, hätten diese Arbeiten, so die Stadt, ebenfalls erst im erlaubten Zeitraum erfolgen können, seien aber inzwischen abgeschlossen. Geöffnet werden konnte der Weg dennoch nicht. Schuld daran ist ein Geländer, das bei den Arbeiten beschädigt wurde. „Leider wurde in dem Zusammenhang das Geländer der Brücke beschädigt. Der Kommunalbetrieb hat die Reparatur in Auftrag gegeben und geht davon aus, dass die Brücke in 14 Tagen repariert ist und freigegeben werden kann“, heißt es.