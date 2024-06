Richtfest für Warmhaus im neuen Affenpark „Das ist Krefelds Stein gewordene Antwort auf die Katastrophe“

Acht Monate nach Baubeginn ist im Krefelder Zoo mit rund 200 Gästen aus Politik, Verwaltung, Zoo und der Stadtgesellschaft das Richtfest für das Drei-Arten-Warmhaus gefeiert worden, in dem künftig Schimpansen, Jung-Gorillas und Mangaben leben werden. Das Gebäude lässt auf beeindruckende Weise ahnen, wie die Besucher künftig durch große Glasflächen die Tiere beobachten und ihnen nahe sein können. Der Tag war ein Tag der Freude für die Zoofreunde und ein Tag der Trauma-Bewältigung: Oberbürgermeister Frank Meyer erinnerte an das verheerende Feuer am frühen Neujahrsmorgen des 1. Januar 2020 mit der Zerstörung des Affenhauses und sagte: Dieser Neubau sei „Krefelds Stein gewordene Antwort auf die schreckliche Brandnacht und die Katastrophe.“