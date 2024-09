Traurige Nachricht aus dem Zoo Krefelder Publikumsliebling Kevin ist tot – daran starb der Pinguin

Seinen Namen trug Kevin nicht von ungefähr. Zoo-Sprecherin Petra Schwinn erklärte bei seinem Einzug: „Die Pfleger haben dem Tier erst hier den Namen gegeben, weil es so zutraulich ist und daher an den Pinguin KEVin erinnert, der vor über 30 Jahren oft zur Eröffnung der Eishockeyspiele im Stadion war.“ An seiner Menschen zugewandten Art hat sich in den gut zwei Jahren, die er in der modern gestalteten Anlage am Regenwaldhaus verbrachte, nichts geändert. „Er begrüßte die Besucher in seinem Zuhause. Doch nur gucken! Anfassen oder gar streicheln fand er nicht angenehm und wehrte sich mit seinem scharfen Schnabel. Der Ein oder Andere durfte das mit Sicherheit auch schon am eigenen Körper erfahren“, erinnert sich das Zoo-Team in seinem Nachruf.