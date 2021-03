Wetterlage in Krefeld : Zoo mittags wegen Sturmwarnung zu

Krefeld Ein kräftiger Sturm hat auch Krefeld am Donnerstag durchgeschüttelt. Der Zoo schloss aufgrund der Sturmwarnungen um 12.30 Uhr seine Tore. Die Stadtwerke mussten eine Streckensperrung „wegen extremer Wetterbedingungen“ einrichten.

(jon) Ein kräftiger Sturm hat auch Krefeld am Donnerstag durchgeschüttelt. Die bis zum Mittag stärkste Böe in Düsseldorf hatte nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes eine Geschwindigkeit von knapp 80 Kilometern pro Stunde, was Windstärke neun entspricht. Der Zoo schloss aufgrund der Sturmwarnungen um 12.30 Uhr seine Tore. Die Stadtwerke mussten gegen 13 Uhr eine Streckensperrung „wegen extremer Wetterbedingungen“ ab Sprödentalplatz in beide Richtungen (Linie 042) einrichten. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen Sprödentalplatz und Elfrather Mühle eingerichtet worden, teilten die SWK mit. Gegen 14.10 Uhr kam Entwarnung: „Die Störung wurde behoben und der Verkehr pendelt sich wieder ein“, so das Verkehrsunternehmen. Weitere Verspätungen waren jedoch nicht auszuschließen.