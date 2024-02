Makalu und Naoki Zoo gestaltet Gehege der Roten Pandas um

Der Krefelder Zoo startet schon bald in die Sommersaison, und die Besucher dürfen sich auf Neuerungen freuen. Noch ist die Renovierung des Geheges der Roten Pandas Makalu und Naoki in vollem Gange, wie der Zoo auf seiner Facebook-Seite berichtet. Doch so viel sei verraten: Sowohl für die beiden Katzenbären als auch für die Besucher hält das neue Zuhause der Tiere einiges bereit.