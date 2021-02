Rückblick und Ausblick beim Krefelder Zoo : Neue Tiere, neue Anlagen - Zoo bereitet sich auf die Öffnung vor

Silberrücken-Gorilla Kidogo im Schnee Foto: Petra Rüffer

Krefeld Der Krefelder Zoo blickt nach dem schweren Jahr 2020 optimistisch in die Zukunft. Mit vielen Neuerungen will er nach dem Lockdown neu begeistern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Affenhausbrand, monatelange Schließung wegen Corona, Tierverluste: 2020 war sicher das schwerste Jahr für den Zoo Krefeld in seiner über 80-jährigen Geschichte. Trotz aller emotionalen Herausforderungen, der andauernden Trauerarbeit und herber Verluste von Tieren gibt es im Rückblick auch viel Gutes zu berichten. Der Rückhalt der Bevölkerung für den Zoo ist durch den Brand viel stärker geworden und dauert bei heute an. Das zeigt sich sowohl finanziell als auch ideell.

So haben die Zoofreunde Krefeld mehr als 2.000 neue Mitglieder gewonnen und hatten damit zum Jahresende mehr als 5.000 Mitglieder. Bei den Tierpatenschaften zeigte sich ein ähnlicher Trend. Zum Jahreswechsel gab es 1.929 aktive Tierpatenschaften (2019: 884). Auch die Einnahmen in diesem Bereich konnten deutlich gesteigert werden. Zweimal riefen der Zoo und die Zoofreunde über die sozialen Netzwerke zu Geldspenden für Futterkauf auf. So kamen rund 100.000 Euro zusammen. Gespendet werden kann noch immer über den link paypal.me/zookrefeld.

Geld, das der Zoo sehr gut brauchen kann, zumal bisher keine finanzielle Unterstützung der Stadt für den Einnahmeausfall erfolgte. Im normalerweise umsatzstarken Frühjahr musste er erstmals für 48 Tage wegen Corona schließen. Die zweite Schließung begann am 4. November und dauert bis heute an. Zum 31. Dezember gab es keine existenzgefährdende Bedrohung, jedoch resultieren aus den fehlenden Besuchern Umsatzeinbußen in Höhe von rund 700.000 Euro. Vom Land NRW erhielt der Zoo bisher 307.000 Euro Corona-Unterstützung. Der Bund zahlte aus der November- und Dezember-Hilfe bisher jeweils einen Abschlag in Höhe von 50.000 Euro. Für Januar und Februar wird aktuell geklärt, ob es Hilfen vom Land oder vom Bund geben wird. Je nach Länge des Lockdowns und der Höhe der Fördermittel kann sich noch eine finanziell bedrohliche Lage ergeben, insbesondere wenn wieder die umsatzstarken Osterferien vom Lockdown betroffen wären.

Für Jahreskarteninhaber bedeutet die lange Schließung keinen Verlust. Ihre Karten wurden bereits im Frühjahr um den Zeitraum der Schließung verlängert. So wird der Zoo auch nach Ende der Winterschließung verfahren. Da der ZooShop ebenfalls von der Schließung betroffen ist, wurde ein online-Zooshop eingerichtet, der neben dem Versand auch Click & Collect anbietet.

Aktuell bereitet sich der Zoo auf die Wiedereröffnung vor. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zeigen: Ein Corona-konformer Betrieb ist durch eine Besucherzählung, ein Besucherleitsystem und Aufsicht in stark frequentierten Bereichen möglich. Auf der Website des Zoos werden stets aktuell die Auslastung mit Besuchern und die geöffneten Häuser angezeigt.

Auch ohne Besucher hat sich im tierischen Bereich einiges getan. Der Umbau der Anlage für die bedrohten Bergzebras läuft auf Hochtouren. Die ersten Tiere können bereits im späten Frühjahr in Krefeld einziehen. Bei den Stachelschweinen wird die Anlage modernisiert. Nach Abschluss der Arbeiten wird Stachelschwein Steffi einen Partner aus dem Zoo Schwerin bekommen. Aus dem NaturZoo Rheine ist Sumatratiger Leopold eingezogen. Der zweijährige Kater gewöhnt sich noch ein, bevor er mit der Katze Mau vergesellschaftet wird. Ebenfalls neu gestaltet wurden der Stall für die Spießböcke und die Anlage für die Mandschurenkraniche. Bei den Waldrentieren ist ein zweites weibliches Tier eingezogen. In diesem Jahr laufen auch die Detailplanungen zum Artenschutz-Zentrum Affenpark an. Bisher haben Zoo und Zoofreunde mehr als 2,2 Millionen Euro zweckgebundene Spenden für den Neubau erhalten.

Die Zeit der Schließung wurde auch an anderen Stellen im Zoo gut genutzt, und so können sich die Zoobesucher auf einige Neuerungen freuen. Ein 40 Meter langer Balancierpfad und ein Rutschen-Kletterturm bieten Anreize auch für ältere Kinder. An der Fischotteranlage ist ein kleiner Bachlauf entstanden.