Weihnachtsbasar 2023 Zonta – Schoppen und Genießen für einen guten Zweck

In diesem Jahr findet der Zonta-Weihnachtsbasar in unmittelbarer Nachbarschaft zum Uerdinger Nikolausmarkt statt: Am 1. Adventssonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Nikolaus in der Oberstraße 10. Präsidentin Dr. Nicole Schmidt-Wetter vom Zonta Club Krefeld am Rhein hat zusammen mit der Freundeskreisvorsitzenden Anita Zimmermann ausgewählt, wofür der Erlös des Basars bestimmt ist: „Mobisatt“ – ein Projekt der Kindertafel. Hier erhalten Kinder regelmäßige, gesunde Mahlzeiten, werden beim Spiel angeregt und bei ihren Hausaufgaben betreut.