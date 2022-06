Engagement in Krefeld : Zonta zeichnet 18-Jährige für Einsatz in Schule, Sport und Kirche aus

Krefeld Cecilia Eich ist die neue Preisträgerin des Wettbewerbs „Young Woman in Public Affairs“ (YWPA) des Zonta Club Krefeld. Die Schülerin des Moltke-Gymnasiums wurde aus sechs Bewerberinnen ausgewählt.

Cecilia Eich ist die neue Preisträgerin des Wettbewerbs „Young Woman in Public Affairs" (YWPA) des Zonta Club Krefeld. Die Schülerin des Moltke-Gymnasiums wurde aus sechs Bewerberinnen ausgewählt. Der Zonta Club möchte mit dem Preis das Engagement der jungen Frau in Schule, Sport und Kirche würdigen. Die 18-jährige Abiturientin war in der Oberstufe Schülersprecherin, Jugendsprecherin in ihrem Tennisclub und leitet in der Kirchengemeinde die jungen Messdiener an. „In der Pandemie-Zeit hat sie durch unterschiedliche Aktionen und Ideen dazu beigetragen, dass das Miteinander von Schülern, Eltern und Lehrern gefördert wurde", erklärt Silke Völker vom Zonta Club Krefeld über die junge Frau. Ihr Lateinlehrer sagt: „Ihre Fähigkeiten stellt sie in beeindruckender Weise fortwährend in den Dienst der Schulgemeinschaft. Sie liebt die Arbeit und den Dienst am Mitmenschen." Da Cecilia all diese Dinge in Eigenverantwortung betreibt und trotzdem mit größter Sorgfalt die Bedürfnisse ihrer Mitschüler berücksichtigt, erfüllt sie wichtige Kriterien für die Vergabe des Zonta-Preises. „Sie zeigt zudem großes Interesse und Verständnis für unterschiedliche Länder und Kulturen. Auch dies ist ein Beurteilungskriterium für unseren Preis", so Völker weiter. „Außerdem beleuchtet sie in ihrer Bewerbung sehr gut die Stellung der Frau in Deutschland." Weitere Bewerberinnen waren Aveen Osman, Antonia Schmitz und Lisa Seeck (Maria Sybilla Merian-Gymnasium), Beyzanur Koca (Hannah-Arendt-Gymnasium) sowie Marie-Sophie de Gruyter (Marienschule).