Aktion gegen Gewalt : Zonta Clubs Krefeld helfen Menschen in Not

Bei Zonta in Krefeld aktiv: Claudia Gehl, Ulla Claaßen, Birgit Goerres, Heike Hinsen, Silke Völker und Erika Burdack (v.l.) Foto: Zonta

Krefeld Der Serviceclub will weiterhin internationale Aspekte der Zonta-Bewegung und soziales Engagement in Krefeld vereinen. Unterstützt werden Projekte für alleinerziehende oder obdachlose Frauen.

(RP) Die neue Präsidentin Heike Hinsen und der Vorstand des Zonta Clubs Krefeld haben jetzt die Planungen für die nächsten rund 24 Monate Tätigkeit des Zonta Clubs in Krefeld „festgezurrt“. Der Serviceclub will weiterhin internationale Aspekte der Zonta-Bewegung und soziales Engagement in Krefeld vereinen, so Hinsen. Sie wurde im Juni von den 27 „Zontians“ für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. „Für mich ist ehrenamtliches Engagement von Privatpersonen, Clubs und Vereinen als unbürokratische Hilfe eine wichtige Säule in unserem stadtgesellschaftlichen Leben. Oft geht es dabei um Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Ausgleich bei Benachteiligungen. Zonta fokussiert sich auf Frauenförderung und das möchte ich auch privat unterstützen“, erklärt sie, warum sie bereit war das Amt zu übernehmen.

Im Hauptberuf ist Heike Hinsen (57) Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Krefeld. Der Zonta Club Krefeld möchte weiterhin die alljährliche Verleihung des YWPA (Young Woman in Public Affairs Award) auf Krefelder Ebene durchführen: Schülerinnen ab 16 Jahre werden für ihr besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Außerdem beteiligt sich der Club am 25. November wieder an der weltweiten Aktion gegen Gewalt an Frauen – „Orange the World“.

Heike Hinsen ist seit 2016 Mitglied im Krefelder Zonta-Club. „Für mich sind persönliches Engagement zur Stärkung von Frauen und Mädchen in unterschiedlichen Bereichen ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit, Herkunft oder sexuellen Orientierung wichtig“. Vizepräsidentin Claudia Gehl ergänzt: „Außerdem ist es schön an sozialen Projekten auf internationaler, nationaler und Krefelder Ebene mitzuwirken und mit unterschiedlichen, aber gleichgesinnten Frauen Freundschaften zu schließen.“

Wichtig ist für Heike Hinsen die Gemeinschaft im Krefelder Club: Motivation und Ziel der Mitglieder ist es, Frauen und Mädchen eine selbstbestimmte Lebensführung ohne Angst vor Gewalt sowie gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Das im Juni 2022 ausgelobte Biennium-Ziel 2022 bis 2024 von Zonta International lautet: Build a Better World for Women and Girls – es ist immer noch nicht erreicht. In den vergangenen Jahren habe man gemeinsam Projekte für alleinerziehende oder obdachlose Frauen in Krefeld unterstützt, ebenso für bedürftige Seniorinnen oder Kinder in Notsituationen. „Ein immer wiederkehrendes Thema ist Frauen mit Gewalterfahrungen: Wir finanzieren seit 2018 die Schutzwohnungen des SkF Krefeld mit“, so Schatzmeisterin Ulla Claaßen.