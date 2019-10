Kostenpflichtiger Inhalt: Zoll macht gewaltigen Drogenfund : Menge reicht, um alle Krefelder in Rausch zu versetzen

Foto: Hauptzollamt Krefeld Die Ermittler des Hauptzollamtes sind fündig geworden: Harte Drogen im Verkehrswert von zwei Millionen Euro.

Krefeld In kaum einem anderen Land werden so viele Pakete verschickt wie in Deutschland - knapp zwei Milliarden im Jahr. Der Krefelder Zoll wurde erneut fündig und zog gefährliche Drogen aus dem Postverkehr.