Spende von 1.536 Euro Krefelder Zoll hilft chronisch kranken Kindern

1.536 Euro kamen bei der vorweihnachtlichen Sammlung an den Standorten Fischeln, Uerdingen, Mönchengladbach, Nettetal und Neuss zusammen. Sie werden künftig dazu genutzt, um den Krankenhausaufenthalt von Kindern mit Stoffwechselstörungen, Rheuma und anderen Langzeiterkrankungen etwas bunter zu gestalten: durch Besuche von Klinikclowns oder Spielzeug am Krankenbett. Eltern und Geschwister bekommen darüber hinaus die Möglichkeit, im Elternhaus „Villa Sonnenschein“ ein paar Tage oder Wochen ganz in der Nähe ihres erkrankten Familienmitglieds zu wohnen, das im Helios Klinikum Krefeld behandelt wird.