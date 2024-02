Krefelder Behörde gegen organisiertes Verbrechen Zoll in Krefeld ermittelt sechs Millionen Euro Schaden

Der Zoll in Krefeld geht in enger Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden gegen organisiertes Verbrechen vor, bekämpft illegale Geldströme, Sanktionsverstöße und Drogenkriminalität. Das Hauptzollamt in der Seidenstadt hat jetzt seine Arbeitsergebnisse im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit für das Jahr 2023 vorgelegt.