Beamte aus Krefeld Zoll bringt Straftäter für 48 Jahre hinter Gitter

Der neue Chef Heinz Michael Horst hat zwar erst Anfang Ende 2022 die Leitung übernommen, ist aber schon 13 Jahre lang in Krefeld tätig. Er kennt das Hauptzollamt Krefeld mit seinen rund 500 Beschäftigte und die Region wie kein anderer. Er ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Vor wenigen Monaten hat er von der Generalzolldirektion die Leitung des Hauptzollamtes Krefeld übertragen bekommen. Heinz Michael Horst in Tönisvorst geboren und absolvierte nach dem Abitur in Krefeld an den Unis Duisburg, Hamburg und Leipzig ein Studium der Wirt-schaftswissenschaften, das er als Diplom-Kaufmann und danach mit der Promotion abschloss. Danach war er in verschiedenen Führungspositionen in Banken und öffentlichen Unternehmen tätig, bevor er 2004 seine Laufbahn in der Bundesfinanzverwaltung begann.