Beamte aus Krefeld Zoll bringt Straftäter für 48 Jahre hinter Gitter

Es ist genau eine Woche her, dass Beamte des Hauptzollamtes mit Sitz im Krefelder Gewerbegebiet Fichtenhain erneut in der Stadt bei einer Razzia mit Polizei und der Kommunalen Ordnungsbehörde Missstände aufgedeckt haben. Diesmal waren es eher „kleines Fische“, die ins Netz gingen. Die Beamten stellten unversteuerten Tabak, weit mehr als 100 E-Zigaretten und mehrere Flaschen des dazu gehörenden Liquids sicher. Ferner wurden sieben Anzeigen wegen des Verdachts der Schwarzarbeit gefertigt. Es geht aber auch eine Nummer größer: Kurz zuvor entdeckten Beamte des Krefelder Zolls in einem Lager in Moers fast 180.000 E-Zigaretten ohne vorgeschriebene Steuerbanderole. der geschätzte Schaden belief sich auf 60.000 Euro.