Krefeld : Zoll beschlagnahmt 100 Kilogramm Amphetamin

Krefeld Ein aus den Niederlanden kommender Pkw geriet in den Fokus der Streife. Sowohl hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz wie auch im Kofferraum hatte der 30-jährige Drogenkurier jeweils eine Einkaufstasche mit insgesamt 97 Paketen deponiert.

Mitarbeitern des Hauptzollamtes Krefeld ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen: Am vergangenen Donnerstag, 28. Mai, bestreiften die Zöllner den Grenzwald hinter Brüggen. Gegen 18 Uhr geriet ein aus den Niederlanden einfahrender Pkw in den Fokus der Zollstreife. Der Aufforderung anzuhalten, kam der aus dem Rheinland stammende 30-jährige Fahrer sofort nach und stellte das Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem nahe gelegenen Waldparkplatz ab. „Der hat aber ordentlich eingeparkt, will der länger bleiben?“ so die spontane Reaktion des Streifenführers der Kontrolleinheit. Auch die erste Frage nach mitgeführten Drogen wollte der Fahrer nicht direkt mit „nein“ beantworten und gab zögerlich zu, Amphetamin aus Holland mitgebracht zu haben.