Demnächst im Sinfoniekonzert in Krefeld Frauen geben bei den Sinfonikern den Ton an

Kleopatra, Salome, Ophelia - die großen Frauengestalten der Weltgeschichte und Literatur hat sich Mel Bonis zum Vorbild genommen, um ihnen ein musikalisches Denkmal zu setzen. Die französische Komponistin (1858-1937) hat rund 300 Werke geschrieben, darunter allein 60 für Klavier und 30 für Orgel. Doch wie viele begabte Frauen ihrer Zeit musste sie ihr Talent gegen große Widerstände und heftige Ignoranz verteidigen. Der Vater drängte sie in eine ubgewollte Ehe, Mel (eigentlich Melanie Hélène) Bonis schrieb oft heimlich. César Franck, Charles Marie Widor und Camille Saint Saens gehörten zu ihren Bewunderern. Claude Debussy war ihr Studienkollege am Pariser Conservatoire. Doch die Familie und die Gesellschaft forderten von ihr das klassische Rollenverhalten. So gerifielen ihre Kompositionen in tiefste Vergessenheit. Erst seit ein paar Jahren erinnert man sich in den Orchestersälen an Mel Bonis. Das ist unter anderem Zoi Tsokanou zu verdanken. Die steht als Gastdirigentin am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker am Dienstag, 9., und Freitag, 12. April, im Seidenweberhaus.