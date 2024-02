Täter flüchtet mit dem Rad Zigarettenautomat nachts in Fischeln gesprengt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 14. Februar, in den frühen Morgenstunden einen Zigarettenautomaten an der Vulkanstraße / Bonifatiusstraße in Fischeln gesprengt. Anschließend flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Bonifatiusstraße. Verletzt wurde niemand. Die Verfolgung durch die Polizei blieb erfolglos. Der Gesuchte trug eine graue Mütze, eine schwarz/graue Bomberjacke und hatte eine weiße Tasche mit buntem Muster. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machten die Einsatzkräfte keine Angaben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Krefeld unter der Telefonnummer 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.