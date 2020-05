Personalie im Rathaus : Zielke muss gehen: SPD setzt sich gegen CDU durch

Krefeld Zwei Abstimmungssiege für die SPD im Rat: Die CDU-Stadtdirektorin wurde nicht wiedergewählt, die Stelle des Umweltdezernenten wird ausgeschrieben. Die CDU wertet das Verhalten der Sozialdemokraten als „übles Foul“.

Nach 16 Jahren im Amt wird Stadtdirektorin Beate Zielke (63) Ende August aus dem Amt ausscheiden. Dies entschied der Rat am Montagabend in geheimer Abstimmung mit 33 zu 23 Stimmen. Damit hat die SPD den Machtkampf um diesen Posten für sich entschieden. Die Christdemokraten mussten eine weitere Niederlage einstecken: Die Fraktion hatte dafür plädiert, die Stelle des früheren Umweltdezernenten Visser (Geschäftsbereich VI: Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit) erst auszuschreiben, wenn die geplante Neuordnung der Geschäftsbereiche abgeschlossen sei. Die SPD wollte ausschreiben – Kernargument: Selbst wenn jetzt ausgeschrieben werde, könne die Arbeit frühestens im Februar 2021 mit der ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode beginnen; die SPD wolle in einem wichtigen Dezernat nicht noch mehr Zeit verlieren.