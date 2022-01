Videogestützte Gespräche möglich : Sofortberatung – Zeugnistelefon für Eltern und Schüler

Am Freitag gibt es Zeugnisse, manchmal ist Hilfe nötig. Foto: dpa/David Inderlied

An den Krefelder Schulen gibt es am Freitag, 28. Januar, die Halbjahreszeugnisse – damit geht ein weiteres Schulhalbjahr mit besonderen Herausforderungen für Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu Ende. Mit Sorgen erwarten auch manche Eltern und Schüler dieses Zeugnis, das eventuell Aufschluss darüber bringt, auf welche weiterführende Schulform das Kind wechseln kann und ob im Sommer die Versetzung gefährdet ist. Auch die Auswirkungen schlechter Noten auf die berufliche Zukunft belasten viele Schüler und Eltern.

Der Psychologische Dienst der Stadt Krefeld und die Psychologischen Beratungsstellen der Diakonie sowie der Caritas bieten am Tag der Zeugnisausgabe fachliche Hilfe zum Thema „Zeugnis“ sofort und ohne Anmeldung an. Dafür richten alle drei Erziehungsberatungsstellen am 28. Januar von 11 bis 13 Uhr telefonische Sprechstunden für Schüler und Eltern ein. Es können Gespräche geführt werden zu Schulleistungsdiagnostik, Schullaufbahnberatung, Schulversagen, Diagnostik bei Hoch- und Minderbegabung.