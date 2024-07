Zeugen gesucht Männer flüchten nach Einbruchsversuch in Krefeld

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Anwohnerin an dem Abend gegen 22.45 Uhr zwei Männer, die sich an den Jalousien der Wohnung zu schaffen machten. Kurz darauf flüchteten die unbekannten Täter unverrichteter Dinge über den Balkon in Richtung Goetheplatz, so die Polizei weiter.