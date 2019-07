Krefeld : Zentraler Ansprechpartner für die City geplant

Krefeld Für die Innenstadt soll es künftig einen zentralen, verantwortlichen Ansprechpartner geben. Dies kündigte Oberbürgermeister Frank Meyer an. „Wir müssen sicherstellen, dass die Anliegen von Einzelhändlern, Anwohnern oder Innenstadt-Akteuren unmittelbar aufgenommen und über einen Kanal an die zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung weitergegeben werden.“ Die City sei „das Herz unserer Stadt – und mit ihm müssen wir entsprechend sorgsam umgehen“, so Meyer.

Offenbar reagiert Meyer damit auf eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen für die Innenstadt, die die Krefelder Händlerschaft zusammengestellt hat (wir berichteten).

Meyer erklärte, er setze diese Entscheidung in Abstimmung unter anderem mit der Krefelder Werbegemeinschaft um. Vorsitzender Christoph Borgmann sieht in der Berufung eines zentralen Ansprechpartners für die Innenstadt einen wichtigen Schritt. „Ich verspreche mir davon, dass gerade kleinere Probleme schneller gelöst werden können – ohne Reibungsverluste und große Aktenvorgänge. Ich freue mich entsprechend über diese Entscheidung des Oberbürgermeisters.“

Der neue zentrale Ansprechpartner soll die Schnittstelle zwischen Handel, Gastronomie, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Anwohnern und Verwaltung bilden und die strategische Entwicklungen aktiv forcieren. In der Verwaltung soll die Person dem Bereich Bau und Planung und damit dem neuen Beigeordneten Marcus Beyer zugeordnet werden.

