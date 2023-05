Kampf um den Erhalt der Kirche Protest-Zelt gegen Zwangsschließung von St. Johann Baptist in Krefeld

Krefeld · Der Konflikt um die Zukunft der Kirche St. Johann Baptist spitzt sich zu: Die Gemeinde will gegen eine drohende Zwangsschließung protestieren und den Gemeindebetrieb notfalls in einem Zelt vor der Kirche weiterführen. „Wir werden nicht weichen“, kündigt Gemeindevorstand Jan Lange an.

Der 97 Meter hohe Kirchturm von St. Johann Baptist ist der höchste im Bistum Aachen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Was bisher auf Gesprächsebene stattfand, könnte sich bald zu einer öffentlichkeitswirksamen Protestaktion ausweiten: Der Gemeindeausschussvorsitzende von St. Johann Baptist, Jan Lange, hat angekündigt, dass die Gemeinde im Falle einer Schließung der Kirche – die die Gemeinde als Zwang empfindet – ein Zelt vor der Kirche aufbauen und dort das Gemeindeleben von der Messe bis zur Speisung der Bedürftigen weiterführen werde. „Wir wollen nicht aus St. Johann weichen und sind fest entschlossen, im Notfall auch in einem Zelt die Liturgie zu feiern“, sagte er jetzt auf Anfrage der Redaktion. „Wenn die Zwangsschließung zum 30. Juni umgesetzt wird, werden wir ab dem 1. Juli im Zelt weitermachen, und dieses Zelt wird richtig voll.“