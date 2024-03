Textildiscounter verlässt Krefeld Zehn Jahre Primark – am 25. Mai ist Schluss

Die Einkaufstüte des Textil-Discounters Primark ist nahezu komplett aus dem Krefelder Stadtbild verschwunden. Das war nach der Eröffnung im früheren Gebäude des Horten-Kaufhauses vor zehn Jahren noch komplett anders. Die Beobachtung steht für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens mit Deutschland-Sitz in Essen. Mehr als 50 Millionen Euro betrug das Defizit im von den Wirtschaftsprüfern Ernst & Young testierten und im November 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht 2022. Der Umsatz in den seinerzeit noch 32 Filialen im Bundesgebiet war zwar deutlich auf 828 Millionen Euro gestiegen, die Kosten aber auch. Dazu gehörten etwa Mieten in Höhe von 57 Millionen Euro, Nebenkosten von 17 Millionen und Reparaturkosten von gut elf Millionen Euro, fehlende Corona-Zuschüsse des Bundes bei den Personalkosten und außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 81,7 Millionen Euro wegen der Schließung und Größenanpassung einiger Filialen.