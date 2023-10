Winter und Herbst in Krefeld Die zehn besten Ausflugstipps mit Kindern bei schlechtem Wetter

Was gibt es Schöneres, als in die Welt der Filme einzutauchen, während man das regnerische Wetter draußen einfach mal machen lässt. Für gemütliche oder spannende Kinonachmittage in Krefeld gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen lohnt sich ein Blick in das Programm des „spunk“. Hierbei verwandelt sich die Studiobühne II der Fabrik Heeder in ein Kino für Kinder. Der Eintritt kostet nur zwei Euro, an Familientagen ist der Eintritt sogar frei. Das Ganze findet statt in der Fabrik Heeder, Eingang C, Virchowstr. 130. Weitere Infos unter www.krefeld.de/de/kulturbuero/spunk-kino-fuer-kinder/