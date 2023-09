Kriminalstatistik in Krefeld Zahl der Verfahren gegen Kinder und Jugendliche steigt

Die Zahl der Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ist in Krefeld gestiegen, und zwar von 1254 Fällen im Jahr 2021 auf 1551 Fälle im Jahr 2022. Bei diesen Fällen wurden 383 Jugendstrafverfahren angeklagt, wovon 259 durch ein Urteil entschieden wurden. 76 Verfahren wurden im Hauptverfahren durch das Jugendgericht eingestellt. Von den Gesamtverfahren sind 838 Verfahren durch die Staatsanwaltschaft erledigt worden. In diesen Fällen wurde keine Hauptverhandlung durch das Jugendgericht entschieden. Dies geht aus einer Vorlage der Verwaltung für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 27. September hervor.