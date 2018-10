Krefeld: Zahl der Umzüge zum Martinsfest steigt

Krefeld In diesem Jahr werden in Krefeld mindestens 86 Martinsumzüge veranstaltet. Das sind drei mehr als im Vorjahr.

Es ist eines der schönsten und stimmungsvollsten Feste des Jahres für Kinder und eine mehr als hundert Jahre alte Tradition: das Fest zur Ehre des heiligen Bischofs Martin von Tours, der der Legende nach seinen Mantel mit einem Bettler teilte und ihn so vor dem Erfrieren rettete. Und obschon einer der größten und traditionsreichsten Züge in Krefeld, nämlich der im Stadtteil Lehmheide in diesem Jahr ausfällt, so steigt die Zahl der Martinszüge im Krefelder Stadtgebiet in diesem Jahr leicht an. Stand jetzt geht die Stadtverwaltung davon aus, dass in Krefeld in diesem Jahr mindestens 86 St. Martinsumzüge stattfinden werden. Das bedeutet einen Zuwachs von drei Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr. Und da der Zug in Lehmheide wegfällt, sind es also insgesamt vier neue Züge im Stadtgebiet.