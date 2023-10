Verringerung der Anzahl Reform der Stadtbezirke in Krefeld steht bevor

Die Reform der Stadtbezirksgrenzen, die eine Reduzierung der Anzahl von neun auf fünf vorsieht, kommt in die entscheidende Phase. Das Thema war am Donnerstagabend Thema im Verwaltungsausschuss und steht dann in der Ratssitzung am 2. November zur endgültigen Verabschiedung an. Die Mehrheit gilt als sicher, SPD, Grüne und FDP signalisieren Zustimmung. Scharfe Ablehnung kommt von der CDU.