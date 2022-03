Corona in Krefeld : Zahl der Neuinfektionen mit Corona steigt an

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet erneut die 1000er-Marke und liegt nun bei 1028,5. 53 Krefelder liegen Pandemie-bedingt im Krankenhaus.

640 neue Corona-Infektionen hat der städtische Fachbereich Gesundheit am Dienstag, 29. März (Stand: 0 Uhr), verzeichnet. Bisher sind dem Fachbereich insgesamt 52.857 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen werden 48.260 Personen gemeldet, am Vortag waren es 47.780 Personen. Als aktuell infiziert gelten 4.344 Personen, am Vortag waren es 4.184 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 1.028,5 (Vortag 983,1).