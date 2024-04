Fairkehr-Aktion für Kindersicherheit in Krefeld Nachmittags sind Kinder im Verkehr besonders gefährdet

Zu den guten Nachrichten in dieser an sich nie wirklich schönen Bilanz der Krefelder Fairkehr-Akteure gehört, dass Kinder im Verkehr in der überwältigenden Mehrzahl keine wirklich ernsthaften Verletzungen erleiden. Auch die als „schwer verletzt“ geführten Kinder sind in der Regel nicht gefährlich verletzt; es reicht, wenn Kinder eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben oder mit Verdacht auf Gehirnerschütterung untersucht werden, um in die Kategorie schwer verletzt zu rutschen. Dennoch ist niemandem, der mit dem Thema zu tun hat, nach Entwarnung zumute: Laut Bilanz der Polizei sind im vergangenen Jahr bei 102 Kindern bei 92 Verkehrsunfällen in Krefeld verletzt worden, 16 mehr als im Vorjahr. „Das ist ein Rekordhoch seit 2010; damit kann man nicht zufrieden sein“, sagte Dennis Beutelt, der bei der Stadt die Fairkehr-Aktivitäten zur Vorbeugung gegen Kinderunfälle im Straßenverkehr betreut, als er mit Kollegen der Polizei und der Verkehrswacht die neuen Zahlen für 2023 vorstellte.